Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний".

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, Airbus A320 (рейс U6699) вылетел из Краснодара в Иркутск, но вскоре после взлета экипаж доложил о столкновении с птицей.

Для осмотра лайнера специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета было принято решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Посадка прошла благополучно, передает "Интерфакс".

В пункт назначения пассажиров этого рейса доставит резервный борт.