ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

В России в ближайшее время появятся электронные водительские удостоверения. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, электронные права не заменят уже нынешние водительские удостоверения, но их можно будет интегрировать в смартфон и предъявлять полицейским при необходимости.

При этом он не смог сказать, когда именно появятся электронные права. По его словам, о точных сроках их внедрения говорить пока рано, так как нужно провести модернизацию оборудования и внести изменения в правовые акты.

Также Черников рассказал, что ГИБДД предлагает выдавать медицинские справки для получения и переоформления прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта "Здоровье". Таким образом, медкомиссию можно будет не проходить.