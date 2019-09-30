Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 сентября 201910:32

Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

twitter.com/TimeFlamengo

В бразильском футбольном чемпионате состоялся один из самых результативных матчей в истории футбола. В турнире штата Рио-де-Жанейро среди женщин футболистки клуба "Фламенго" одержали победу над соперницами из "Греминьо" со счетом 56:0.

Спортсменки из "Фламенго" уже к 15-й минуте поединка обыгрывали своих оппоненток со счетом 12:0, а на перерыв команды ушли и вовсе при счете 29:0, сообщает Спорт24.Ru. Самой результативной футболисткой матча стала Флавия, в активе которой 14 голов.

Результат данного поединка стал вторым по количеству забитых мячей в одной игре. Первое место до сих пор удерживает встреча чемпионата Мадагаскара в 2002 году, когда финальный свисток арбитра зафиксировал победу одной из команд со счетом 149:0.

Такая результативность случилась неспроста – футболисты проигравшей стороны нарочно забивали голы в свои ворота в знак протеста против работы судейской бригады.

Сейчас

11:18

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

10:53

Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

10:19

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

07:43

"Интерфаксу" 30 лет

02:01

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

23:31

Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

21:29

Российский МИД пообещал симметрично ответить на отказ в акредитации Sputnik

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

4 часа назад
Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

11 минут назад
Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

1 час назад

Трансляции

Международный дискуссионный клуб "Валдай". Открытие

Церемония прощания с Жаком Шираком
11:45

Прилет Владимира Путина в Париж
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

53 минуты назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

2 часа назад
Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

1 час назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

5 часов назад
Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

1 час назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

1 час назад
У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

4 часа назад
ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

41 минута назад
Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

6 часов назад
Анжелика Сидорова: не очень комфортно выступать без флага

Анжелика Сидорова: не очень комфортно выступать без флага

10 часов назад
Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

7 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

12 часов назад
Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

14 часов назад
"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

26 минут назад
Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

1 час назад
Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

1 час назад
Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

1 час назад
В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

2 часа назад
Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

2 часа назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

3 часа назад
Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

3 часа назад
В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

4 часа назад
Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

5 часов назад
Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

5 часов назад
Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

5 часов назад
Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

8 часов назад
Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

9 часов назад
Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

9 часов назад
Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

10 часов назад
На греческом острове Лесбос взбунтовались мигранты

На греческом острове Лесбос взбунтовались мигранты

11 часов назад
Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

12 часов назад
Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

12 часов назад
Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

13 часов назад
Тунберг напомнила Киселёву пастушка, "общавшегося" с Христом

Тунберг напомнила Киселёву пастушка, "общавшегося" с Христом

13 часов назад
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

14 часов назад
Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

14 часов назад
"Краснодар" переиграл "Арсенал" в матче РПЛ

"Краснодар" переиграл "Арсенал" в матче РПЛ

14 часов назад
Добрый и внимательный к людям: Ширак не был пижоном

Добрый и внимательный к людям: Ширак не был пижоном

14 часов назад
"ЧВК Вагнера" и убийство журналистов: репортаж Александра Рогаткина из ЦАР

"ЧВК Вагнера" и убийство журналистов: репортаж Александра Рогаткина из ЦАР

14 часов назад
Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

14 часов назад
Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

15 часов назад
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

15 часов назад
"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

15 часов назад
"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

15 часов назад
Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку