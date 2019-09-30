Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

Мосгорсуд сегодня продолжил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову. В ходе заседания потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин, получивший в ходе задержания вывих плеча, рассказал, что принял Устинова за одного из координаторов несанкционированной протестной акции в Москве.

"Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом в метро. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном", — объяснил Лягин.

При этом Лягин он отметил, что он не стал бы наказывать Устинова реальным сроком заключения, передает РИА Новости.

В ходе заседания к делу были приобщены видеозаписи задержания обвиняемого. На кадрах, продемонстрированных в суде, видно, что молодой человек стоял возле метро и смотрел в свой смартфон, когда четверо сотрудников Росгвардии подошли его задерживать.

Также к материалам дела была приобщена экспертиза одного из видео, подтверждающая, что на видеозаписи не видно "захвата рук" росгвардейца.

Прокупратура уже попросила для Устинова другое наказание — условное. Но все те же 3,5 года с 4-летним испытательным сроком. Гособвинитель указала на то, что суд первой инстанции не в полной мере учел положительные характеристики актера.

По итогам первого процесса, шедшего в Тверском суде Москвы, Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за применение во время несогласованной протестной акции к сотруднику Росгвардии опасного для здоровья насилия.

Сам актер свою вину не признал. По его словам, он вообще не участвовал в акции и ждал у метро друга, а при задержании не оказывал сопротивления.

После подачи апелляции на приговор Московский городской суд изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.