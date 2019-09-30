Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Кудерметову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Пекине, пробившись во второй круг соревнования. В первом раунде 40-я ракетка мира из России в трех сетах обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову.

Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу Павлюченковой. Соперницы провели на корте хард-покрытия 2 часа 31 минуту. Эта встреча стала второй в истории их личного противостояния. Теперь он равный – 1:1.

За место в третьем круге пекинского турнира Павлюченкова поборется с американской теннисисткой Софией Кенин. Встреча состоится первого октября.