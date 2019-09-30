В Амурской области экс-главбух детского дома осуждена за хищение более 200 тысяч

В Амурской области бывшего главного бухгалтера детского дома в селе Костантиновка приговорили к реальному сроку. Речь идёт о сумме более 200 тысяч рублей, похищенной у константиновского детского дома №2. За это злоумышленнице назначено 3 года и 3 месяца колонии, сообщили ГТРК "Амур" в прокуратуре Амурской области.

Стоит отметить, что это уже за второй подобный проступок. По первому приговору 28-летняя злоумышленница уже более четырех месяцев отбывает наказание в местах лишения свободы. Она была осуждена на присвоение более миллиона 700 тысяч рублей у Центра помощи семье и детям "Росток".