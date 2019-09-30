Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

Сегодня все утро пользователи Сети, отложив дела, ищут невидимого леопарда. Пост с фотографией, на которой должен быть хищник, опубликовала в "Твиттер" Bella Lack. Снимок стремительно стал набирать популярность и поставил в тупик многих пользователей.

Обнаружить зверя оказалось не так просто, сообщает "Россия 24". Некоторые даже заявили о головных болях при попытке рассмотреть животное. Кому-то все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева. Из-за пятнистой окраски он затерялся среди мелких камней и земли.