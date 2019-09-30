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30 сентября 201911:48

Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

В посольстве России в Норвегии опровергли сообщения местных СМИ о якобы появлении на Шпицбергене российских спецподразделений.

"Не можем характеризовать ее (информацию) иначе, как грубую провокацию", — заявили РИА Новости в диппредставительстве.

По мнению российских дипломатов, данный информационный вброс является частью системной работы по созданию образа врага в лице России и неуклюжей попыткой оправдать рост расходов на оборону.

Ранее портал Aldrimer.no сообщил со ссылкой на источники, что на Шпицбергене якобы были замечены подразделения российского спецназа, а на материковой части Норвегии — разведчики в гражданской одежде.

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