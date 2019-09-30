Карен Хачанов пробился во второй круг China Open

Вторая ракетка России Карен Хачанов пробился во второй раунд теннисного турнира ATP China Open, который проходит в Пекине. На старте соревнования российский теннисист в двух сетах добился победы над уругвайцем Пабло Куэвасом.

В первой партии Хачанов отдал сопернику из Южной Америки всего два гейма, и выиграл сет со счетом 6:2. В следующей же партии россиянин встретил уже более упорное сопротивление со стороны Куэваса, но это все равно не помешало Хачанову взять верх со счетом 7:6 (9:7), и выиграть матч. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Следующим соперником Карена станет победитель матча между французом Жереми Шарди и итальянцем Марко Чеккинато.