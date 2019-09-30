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30 сентября 201913:15

Парусный спорт. Лучший сезон "Броненосца" в 52 Super Series

Nico Martinez

В местечке Порто Черво на Сардинии драматичной развязкой завершились гонки 52 Super Series сезона-2019. Благодаря удивительному хладнокровию титул сезона завоевала итальянская Azzurra, а команда яхт-клуба Санкт-Петербурга завершила сезон на достойном четвертом месте.

Первое сравнение расстановки команд в зачете сезона до старта Audi 52 Super Series Sailing Week Porto Cervo 24 сентября и после его завершения 28 сентября не выявит никаких изменений в первой тройке. Действительно, формально изменений нет – команды сохранили свои позиции. Именно этого и добивался экипаж принимающего яхт-клуба Коста Смеральда Azzurra.

Команда семьи Роммерез с Сантьяго Ланге в качестве тактика подошла к старту решающего этапа в качестве лидера с незначительным запасом очков перед немецкой Platoon, и не собиралась уступать свое место. Все прошло как по нотам.

Но партия была не простой. В первую очередь, соперники были сбиты с толку рваным ритмом регаты. Подоспевший к старту регаты Мистраль стал причиной отмены первого и третьего соревновательных дней – беспрецедентное явление в 52 Super Series. Поддерживать стабильность в таких условиях очень сложно, но итальянской команде это удавалось лучше.

Интересно, что уже в первой гонке заключительного дня Azzurra могла досрочно разрешить ситуацию в свою пользу, если бы победила с отрывом в четыре и более очка. Но Platoon преследовала соперника по пятам и во всех трех гонках дня финишировала сразу за Azzurra.

И все же, после второй гонки уже стало понятно, что итальянцы завоевали свой третий титул победителей сезона 52 Super Series с 2012 года. В свою очередь, для Platoon это третья подряд серебряная медаль сезона 52 Super Series в 2017-2019 годах. Трехкратный обладатель Золотого Кубка в классе "Дракон" Харм Мюллер-Шпреер никак не добьется долгожданного золота в 52 Super Series.

Интересная роль была отведена американской Quantum Racing. Экипаж семьи ДеВос выступал в роли "прокладки" между претендентами на золото, что принесло свои плоды в виде бронзовой медали этапа и сезона 52 Super Series.

Ну, а звездой этапа в Порто Черво стал экипаж Нью-Йоркского яхт-клуба Sled. С поразительными пятью победами в девяти гонках команда Такеши Окура победила со значительным отрывом.

Для экипажа яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" сезон-2019 оказался самым успешным за всю историю выступления в классе. Завоеваны две медали этапов, в том числе бронза чемпионата мира в классе ТР52 – первая медаль для России в чемпионате в этом классе с 2010 года (тогда бронзу завоевала "Синергия").

В Порто Черво "Броненосец" имел все шансы отобрать медаль у американцев. Команда Владимира Любомирова открыла гонки в тройке, но далее выступала не слишком стабильно и финишировала пятой. В общем зачете "Броненосец" сохранил четвертую строчку – пока лучший результат в активе команды.

"С одной стороны досадно, что мы не смогли завершить сезон в тройке, хотя предпосылки для этого были, — комментирует сезон шкипер команды Владимир Любомиров. – С другой стороны, после годичного перерыва в 52 Super Series мы вернулись и завоевали две медали в пяти этапах и в зачете сезона уступили чуть более 10 очков первой тройке. Это значительный прогресс, который стоит развивать в дальнейшем".

Тем временем, 52 Super Series уже обнародовала календарь соревнований сезона юбилейного 2020 года. Для будущих участников подготовлены несколько сюрпризов. Во-первых, серия посетит ЮАР – впервые в своей истории, да еще и проведет там чемпионат мира ТР52. Во-вторых, европейская часть календаря будет состоять из четырех этапов, что в сумме дает шесть этапов в сезоне. Так много гонок будет проведено в серии впервые с 2014 года.

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