В Париже началось прощание с Жаком Шираком

Франция прощается со своим бывшим президентом Жаком Шираком. 30 сентября в стране — День национального траура. Флаги приспущены.

Почтить память Жака Ширака в Париж прибывают лидеры 80-ти стран. В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.

В соборе Дома инвалидов в Париже прошла месса, на которой присутствовали только самые близкие экс-президента Франции.

В почетном дворе Дома инвалидов Жаку Шираку будут отданы воинские почести, а затем траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен- Сюльпис, передает "Россия 24".

Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эммануэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба

Жак Ширак занимал пост президента Франции 12 лет — с 1995-го по 2007 год.



Он ушел из жизни утром 26 сентября в окружении своих родных в возрасте 86 лет.