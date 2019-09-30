Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

Двое посетителей ресторана в краснодарском селе в шутку открыли огонь из автомата Калашникова. Очевидец снял шутников на видео, после чего пользователи опознали в одном из стрелков сына главы Белоглинского района.

Запись была сделана ночью 29 сентября у кафе "Нива". На кадрах видно, как двое мужчин достают автомат из багажника черного Mercedes-Benz и по очереди делают несколько выстрелов в воздух.

"А так стреляют в Карабахе", — пояснил один из стрелков.

Автор записи предложил ему гранатомет, но тот с усмешкой отказался.

В региональном МВД начали проверку по факту инцидента, не назвав фамилии возможных участников. В то же время местные жители разглядели среди стрелявших Александра Коклина, сына главы Белоглинского района.