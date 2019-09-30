"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

В поезде московского метро в субботу на подъезде к станции "Славянский бульвар" несколько человек устроили потасовку.

Вскоре на женские крики, призывающие помощь, отреагировали другие пассажиры и разняли драчунов.

Причина конфликта остается неизвестной, однако на видео слышно, как один из участников потасовки говорит другому: "Он же провокатор! Он свое найдет!"

В конце досталось и очевидцу, запечатлевшему конфликт на камеру мобильного телефона — его заметили и заставили прекратить съемку.