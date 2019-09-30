В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

По подозрению в убийстве 14-летней россиянки в Германии задержан ее 16-летний брат, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Правоохранители Германии уже передали его сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних Испании.

Юную россиянку убили в июне в каталонском городе Матаро, где она около года жила вместе с матерью и братом.

Трагедия произошла, когда мать ненадолго уехала в Россию, оставив детей одних.

Тело девочки было обнаружено друзьями семьи: у нее было перерезано горло. Тогда же ее брат пропал и был объявлен в розыск.



Ранее представитель Высшего суда Каталонии заявлял, что розыск юноши "не имеет никакой криминальной составляющей" и его ищут по просьбе матери, но в настоящий момент он является главным подозреваемым в убийстве сестры, передает РИА Новости.

По сведениям российской прессы, Ольга Кавер — мать пятерых детей, трое из которых остались жить в России после развода родителей, она является основателем Международного института репродукции человека PUER с офисом в Барселоне и занимается лечением женщин от бесплодия нетрадиционными методами.