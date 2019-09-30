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30 сентября 201913:14

Устинову смягчили наказание до года условно

Сергей Фадеичев/ТАСС

Актера Павла Устинова приговорили к одному году тюрьмы условно. Таким образом Мосгорсуд смягчил первоначальный вердикт Тверского суда, который постановил отправить молодого человека за решетку на 3,5. Также правоохранительные органы изменили категорию совершенного Устиновым преступления с тяжелой на среднюю, пишет агентство ТАСС.

Защита актера уже сообщила, что будет обжаловать приговор. Адвокат подсудимого Дмитрий Чешков утверждает, что апелляционная инстанция установила невиновность Устинова. Оснований для его задержаний не было.

Напомним, Павел Устинов был задержан 3 августа во время акций протеста в Москве. Правоохранительные органы обвинили молодого человека нарушал общественный порядок и активно участвовал в массовых беспорядках.


За Устинова вступились известные актеры и политики.

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