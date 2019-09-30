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30 сентября 201913:58

Семин: "Атлетико" хорош командой, но у "Локомотива" хорошее настроение

fclm.ru

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" признался, что его подопечные подходят к игре в приподнятом настроении. Также он отметил сильные качества соперника.

"У "Атлетико" много хороших игроков в каждой линии, однако самое сильное качество мадридцев – командная игра. Они знают свои задачи и выполняют программу, которую требует тренерский штаб, — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт "Локомотива", – "Атлетико" силен не одним футболистом, а командой".

"Настроение у нас хорошее. После предыдущих матчей с "Атлетико" мы должны учесть ошибки, которые были тогда допущены. Однако самое важное – не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча".

Матч "Локомотив" – "Атлетико" состоится первого октября на столичном стадионе "РЖД Арена". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. После первого тура "Локо" с тремя очками возглавляет группу "D". "Атлетико", как и "Ювентус", имеет на своем счету один балл. У "Байера" ноль очков.

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