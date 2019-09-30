Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Две трехлетние девочки погибли при пожаре в Аларском районе Иркутской области, когда их мать отлучилась из дома. СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

ЧП произошло днем 29 сентября в селе Табарсук. Глава семейства работал на комбайне в поле, двое старших сыновей остались у бабушки, а сестренки находились дома с 29-летней матерью. Женщина, как утверждают соседи, одно время крепко выпивала, но в последнее время взяла себя в руки и вела трезвый образ жизни. По неподтвержденным данным, в воскресенье она вновь приложилась к бутылке и отправилась в магазин.

Когда она вернулась, вся крыша одноэтажного дома была охвачена пламенем. Прорваться внутрь женщине не удалось — едкий дым заполнил все комнаты, а огонь начал спускаться по стенам. От дома ее со словами "Ты сама погибнешь!" оттащил живущий рядом брат.

После того, как спасатели справились с огнем, в доме, вернее, в том, что от него осталось, обнаружили тела близняшек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".