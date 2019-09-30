Live

Тема:

Общество 22 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 сентября 201913:08

Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Там-там/Следком

Две трехлетние девочки погибли при пожаре в Аларском районе Иркутской области, когда их мать отлучилась из дома. СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

 

ЧП произошло днем 29 сентября в селе Табарсук. Глава семейства работал на комбайне в поле, двое старших сыновей остались у бабушки, а сестренки находились дома с 29-летней матерью. Женщина, как утверждают соседи, одно время крепко выпивала, но в последнее время взяла себя в руки и вела трезвый образ жизни. По неподтвержденным данным, в воскресенье она вновь приложилась к бутылке и отправилась в магазин.

Когда она вернулась, вся крыша одноэтажного дома была охвачена пламенем. Прорваться внутрь женщине не удалось — едкий дым заполнил все комнаты, а огонь начал спускаться по стенам. От дома ее со словами "Ты сама погибнешь!" оттащил живущий рядом брат.

После того, как спасатели справились с огнем, в доме, вернее, в том, что от него осталось, обнаружили тела близняшек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее по теме

Сейчас

12:43

Устинову смягчили наказание до года условно

12:02

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

11:18

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

10:53

Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

10:19

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

07:43

"Интерфаксу" 30 лет

02:01

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

1 час назад
Устинову смягчили наказание до года условно

Устинову смягчили наказание до года условно

16 минут назад
Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

1 час назад

Трансляции

Церемония прощания с Жаком Шираком

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

2 часа назад
В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

50 минут назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

7 часов назад
Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

3 часа назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

3 часа назад
Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

3 часа назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

4 часа назад
ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

2 часа назад
Россияне назвали, кого можно считать бедным

Россияне назвали, кого можно считать бедным

1 час назад
Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

9 часов назад
Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

1 час назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

5 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

14 часов назад
Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

16 часов назад
Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

13 минут назад
Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

15 минут назад
Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

22 минуты назад
Центральный банк Венесуэлы может добавить в резервы криптовалюту

Центральный банк Венесуэлы может добавить в резервы криптовалюту

31 минута назад
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

1 час назад
"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

1 час назад
Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

1 час назад
Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

1 час назад
Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

1 час назад
Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

1 час назад
На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

2 часа назад
"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

2 часа назад
Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

2 часа назад
Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

2 часа назад
Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

3 часа назад
Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

3 часа назад
Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

3 часа назад
В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

4 часа назад
Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

4 часа назад
Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

5 часов назад
В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

6 часов назад
У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

6 часов назад
Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

7 часов назад
Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

7 часов назад
Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

7 часов назад
Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

8 часов назад
Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

10 часов назад
Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

11 часов назад
Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

11 часов назад
Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку