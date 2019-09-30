Хосе Каррерас выступит в Кремле

Не меньше шести тысяч зрителей придут на концерт известного оперного певца Хосе Каррераса в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы выступления.

На сцене Государственного Кремлевского дворца знаменитый тенор выступит 1 октября. До этого в Большом зале он пел четыре года назад. Тогда исполнитель приезжал с программой "Спасибо тебе, Москва!".

На этот раз дополнительный интерес вызывает участие дирижера Давида Хименеса, сообщает "Россия 24". Под его управлением сыграет симфонический оркестр столицы "Русская филармония".