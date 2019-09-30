В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

Следователи Хакасии завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины и 34-летней женщины – матери, которая разрешила ему изнасиловать своих дочерей 7 и 8 лет за денежное вознаграждение.

Как сообщается на сайте республиканского управления СК РФ, мужчина и женщина из Саяногорска состояли в близких отношениях. Мать девочек познакомила любовника с ними, и тот поделился с ней своими преступными замыслами в отношении детей.

Женщина согласилась, потребовав за это деньги.

Зимой 2012 года обвиняемые пригласили девочек в автомобиль, где насильник совершил с ними действия сексуального характера в присутствии их матери.

Кроме того, по данным следователей, этот же мужчина в 2017 году познакомился в соцсети с 14-летней жительницей города Саяногорска, договорился с ней о встрече и совершил в ее отношении "иные действия сексуального характера".

Комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый "имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости".

Обвиняемые содержатся под стражей, их ждет суд.