Тема:

В мире животных 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 сентября 201913:38

В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

Вконтакте/Просто Морячок

В здание аэропорта Домодедово каким-то образом попала лиса. Перепуганное животное бегало среди людей, поскальзываясь на блестящем полу, мимо стоек регистрации и по багажной карусели, отчаянно разыскивая выход.

 

Несколько очевидцев успели снять метания лисы по аэропорту на видео, после чего плутовка пропала, найдя, по всей видимости, выход из места, переполненного страшными двуногими.

По информации очевидцев, инцидент произошел на прошлой неделе. Официальные комментарии о приключениях заблудившейся лисы не поступали.

Ранее по теме

Сейчас

14:11

Борис Джонсон отверг обвинения в сексуальных домогательствах

12:43

Устинову смягчили наказание до года условно

12:02

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

11:18

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

10:53

Росгвардеец объяснил, почему задержали Устинова

10:19

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

07:43

"Интерфаксу" 30 лет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

2 часа назад
Устинову смягчили наказание до года условно

Устинову смягчили наказание до года условно

1 час назад
Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 1 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

2 часа назад
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

3 часа назад
В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

30 минут назад
В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

1 час назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

9 часов назад
Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

4 часа назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

4 часа назад
Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

4 часа назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

5 часов назад
ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

ГИБДД: права можно будет показать со смартфона

3 часа назад
Россияне назвали, кого можно считать бедным

Россияне назвали, кого можно считать бедным

2 часа назад
Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

10 часов назад
Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

2 часа назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

6 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

16 часов назад
Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

23 минуты назад
В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

38 минут назад
В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

58 минут назад
Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

1 час назад
В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

1 час назад
Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

1 час назад
Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

1 час назад
Центральный банк Венесуэлы может добавить в резервы криптовалюту

Центральный банк Венесуэлы может добавить в резервы криптовалюту

1 час назад
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

2 часа назад
"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

2 часа назад
Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

2 часа назад
Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

2 часа назад
Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

2 часа назад
Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

2 часа назад
На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

3 часа назад
"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

3 часа назад
Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

3 часа назад
Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

Бразильская команда забила 56 голов в одном матче

4 часа назад
Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

Вести.net: Uber хочет построить операционную систему для жизни в городе

4 часа назад
Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

4 часа назад
Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

Илон Маск рассказал, когда новый звездолет Starship отправится в космос

4 часа назад
В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

5 часов назад
Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

5 часов назад
Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

6 часов назад
В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

7 часов назад
У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

7 часов назад
Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

8 часов назад
Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

8 часов назад
Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

9 часов назад
Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

9 часов назад
Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку