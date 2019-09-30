В память Жака Ширака Нотр Дам ударил в колокол впервые после пожара

В Париже сегодня прощаются с ушедшим из жизни экс-президентом Франции Жаком Шираком.

В полдень в память о знаменитом политике прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — он впервые был приведен в действие после произошедшего полгода назад разрушительного пожара, передает РИА Новости.

Воинские почести были отданы усопшему в Доме Инвалидом, после чего гроб с телом Ширака доставили в собор Сен-Сюльпис. На траурной службе присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, бывшие французские лидеры Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также десятки глав других государств.

В 15 часов по местному времени (16:00 мск) во всех госучреждениях страны и школах пройдет минута молчания.

Церемония похорон пройдет позже на кладбище Монпарнас. Присутствовать на ней будут только самые близкие Жака Ширака. Захоронят экс-президента рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году, сообщает "Интерфакс".

Жак Ширак скончался 26 сентября в окружении своих родных в возрасте 86 лет. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 годы. 1977 по 1995 годы являлся мэром Парижа.