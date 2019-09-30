"Дальнобойщик" Владимир Гостюхин от несчастной любви бросался под троллейбус

Владимир Гостюхин – "народный дальнобойщик", которого зрители полюбили по знаменитому сериалу, уже больше 40 лет — на пике профессионального успеха. К своим 73-м годам он сыграл больше ста ролей в кино, обрел семейное счастье – правда, только в четвертом браке, является отцом троих дочерей.

Однако свои молодые годы и 30-летний рубеж актер вспоминает с тяжелой душой. В "Судьбе человека" он признается, что был период, когда появлялись мысли о суициде.

В 17 из-за несчастной любви он бросился под троллейбус, а после окончания ГИТИСа и службы в армии, когда был женат уже вторым браком, где и у него росла дочь, в театр Гостюхин смог устроиться только мебельщиком-реквизитором.

"Беспросветность и отчаяние", — вспоминает тот период жизни ныне знаменитый артист. Тогда ему казалось, что "жизнь не состоялась абсолютно".

Поэтому, когда его пригласили на первую серьезную роль, он дал себе слово выложиться по максимуму, и смог это сделать. С того момента удача повернулась к Гостюхину лицом, и он стал очень востребованным актером.

За что в юности Владимир едва не угодил в тюрьму? Как теперь вспоминает свою первую несчастную любовь, и как прошла их встреча 20 лет спустя?

При каких трагических обстоятельствах Гостюхин потерял свою мать? Почему называет себя "ребенком Победы"? Как воспитывал его отец-фронтовик?

"Мужем" какой актрисы Владимир Гостюхин был пять раз? И с какой роли в жизни актера началась полоса везения?

В программе "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" Владимир Гостюхин рассказывает о своем долгом пути к успеху и семейному счастью.