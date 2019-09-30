Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

В Сети опубликованы кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую утром в минувшее воскресенье, 29 сентября, на выезде из подмосковного города Орехово-Зуево.

Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по автодороге А108, также известной как Московское большое кольцо или "Большая бетонка", не справился с управлением. Потеря контроля над транспортным средством произошла без видимых причин.

К несчастью, транспортное средство, ушедшее в занос, в считанных метрах разминулось с разделительным ограждением и вылетело на полосу встречного движения, где протаранило другую легковушку.

Как сообщают очевидцы, на месте ДТП скончался предполагаемый виновник инцидента. О состоянии второго никаких сведений не поступало.