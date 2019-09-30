"Спартак" может возглавить экс-тренер немецкого "Шальке-04" Тедеско

Продолжают плодиться слухи вокруг отставки главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова и поисков его преемника. Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".

Обладатель двух гражданств – Италии и Германии, — Тедеско является креатурой генерального директора московского клуба Томаса Цорна, сообщает издание "Спорт-экспресс". 34-летний специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го и при нем "Шальке" занял второе место в бундеслиге.

Ранее сообщалось, что руководители "красно-белых" ищут в весьма широком диапазоне возможных кандидатов. Называлось имена экс-наставника "Спартака" Валерия Карпина, который сейчас работает в "Ростове", бывшего игрока московского клуба Андрея Тихонова, тренировавшего "Енисей" и "Крылья Советов", Дмитрия Парфенова, который работает в "Урале".