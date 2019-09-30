Австралийские спасатели откачали пару котиков, пострадавших при пожаре. Видео

Полиция австралийского штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке страны, обнародовала трогательные кадры спасения двух котов.

Спасатели, действовавшие в компании полицейских, обнаружили животных при тушении пожара в частном жилом доме в Морнингсайде — пригороде Брисбена. Коты надышались продуктами горения и потеряли сознание.

Пожарные эвакуировали четырехлапых пострадавших на свежий воздух и пустили в ход кислородные маски. Вскоре к импровизированным реанимационным действиям присоединились сотрудники скорой медицинской помощи, взявшие на себя роль ветеринаров.

Через некоторое время коты пришли в себя. Представитель правоохранительных органов выразил надежду на то, что пострадавшим животным удастся достичь полного выздоровления.