Столичные полицейские ищут коллегу, разместившую откровенные фото

Появление в Интернете откровенных фотографий девушки в полицейской форме стало поводом для проведения служебной проверки, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, на фотографиях, сделанных в одном из ОВД, изображена не сотрудница полиции, а ее сестра.

По результатам проверки будет принято решение о наказании как сотрудницы полиции, так и ее руководства.