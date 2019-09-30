Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

Международная федерация легкой атлетики и ее телевизионные компаньоны попали впросак на чемпионате мира в Катаре. Во время беговых дисциплин было опробовано нововведение – съемки атлетов с разных ракурсов. Женщинам-участницам не понравилось, что видео получается слишком интимным.

Сразу несколько спортсменок, которых на стартовой позиции показали с разных ракурсов, включая вид сзади и снизу, высказали претензии организаторам, сообщает немецкое издание Bild. Такого рода ракурсы доставили дискомфорт бегуньям.

Немка Джина Люкенкемпер отметила, что, скорее всего, женщины не принимали участия в согласовании съемок с такого рода позиций: "Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. И мне кажется, что эти камеры не так уж хороши. Лично у меня есть неприятное ощущение от такой съемки".

Спортсменки из Германии через национальную Легкоатлетическую ассоциацию обратились с претензиями к IAAF, после чего организаторы турнира стали показывать лишь крупные планы спортсменок и удалили видео с других ракурсов.