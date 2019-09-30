Чемпионат КХЛ. "Сибирь" не удержала победу во Владивостоке

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал во Владивостоке, где местный "Адмирал" принимал новосибирскую "Сибирь". Матч получился упорным и со взаимными шансами, но с минимальным счетом победили хозяева после серии буллитов – 3:2.

Первый период прошел в равной борьбе, но в его концовке Шаров вывел "Сибирь" вперед. Сразу после перерыва хозяева бросились отыгрываться и имели пару полу-моментов, но на 29-й минуте Пуустинен забил второй гол.

После этого гости играли по счету и, казалось, сумеют удержать победу, но "Сибирь" пропустила в самом конце голы от Лалонда и Альмквиста. Матч перешел в овертайм, который, впрочем, результата не изменил. А в серии послематчевых бросков победу вырвали дальневосточники – 3:2.