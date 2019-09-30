Кортеж с телом Ширака направился к кладбищу Монпарнас

Траурный кортеж с телом экс-президента Франции Жака Ширака по завершении заупокойной службы в церкви Сен-Сюльпис направился к парижскому кладбищу Монпарнас.

Как передает ТАСС, церемония погребения бывшего руководителя Пятой республики пройдет в узком семейном кругу без участия политиков и журналистов.

В процедуре прощания приняли участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, король Иордании Абдалла II, князь Монако Альбер II, великий герцог Люксембурга Анри, а также руководители других стран. Также присутствовал Билл Клинтон, чье пребывание у власти в США совпало с годами президентства Ширака.

87-летний Ширак скончался 26 сентября в своем парижском доме в окружении семьи. Парижане простились с бывшим президентом Франции, возглавлявшим страну с 1995 по 2007 годы, 29 сентября в Доме Инвалидов.

Ширак, который упокоится на кладбище Монпарнас, где есть могилы Ги де Мопассана, Жан-Поля Сартра и других известных деятелей искусств, станет первым президентом Франции, похороненным в Париже – рядом с со своей старшей дочерью Лоранс.