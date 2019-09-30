Кубок мира по регби. Шотландцы размялись перед Россией на команде Самоа

В Японии продолжается Кубок мира по регби. В понедельник состоялся единственный запланированный матч группового этапа, в котором встречались соперники сборной России по группе "А" – Шотландия и Самоа. Проходившая в Кобе встреча завершилась сухой победой британцев – 34:0.

Первый тайм между шотландцами и самоанцами завершился со счетом 20:0 благодаря трем попыткам, одной реализации и штрафному. После перерыва подопечные Грегора Таунсенда записали в свой актив две штрафные попытки и установили итоговый счет. Примечательно, что полинезийцы имели несколько возможностей для того, чтобы набрать очки, но удары их бьющего регбиста по воротам каждый раз проходили мимо цели.

Эта победа стала для "чертополохов" первой на текущем Кубке мира, и сразу – с дополнительным бонусным очком, которое начисляется в таблицу за четыре занесенные в матче попытки.

Таким образом, шотландские регбисты набрали пять очков и сравнялись с Самоа, деля между собой третью и четвертую строчки. На первом месте Япония (9 очков), вторая – Ирландия (6), замыкает таблицу сборная России (0 баллов).