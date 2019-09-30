УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА, "Зенита" и "Краснодара" в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоятся второго и третьего октября. Среди прочих узнали арбитров на свои матчи российские ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар".

"Зенит" второй матч в Лиге чемпионов проведет против португальской "Бенфики" и главным арбитром матча назначен испанец Карлос дель Серро Гранде. Его ассистентами будут Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья – Гильермо Куадра Фернандес. В качестве видеоассистента выступит Хосе Мария Санчес.

Матч столичных армейцев против испанского "Эспаньола" рассудит бригада рефери из Турции. Главным арбитром матча будет Али Палабийок, помогать ему на бровках будут Чем Сатман и Серкан Олгуджан. Резервный судья – Мете Калкаван.

И наконец матч "Краснодара" против "испанского "Хетафе" рассудит хорватская бригада судей. Главным арбитром встречи назначен Иван Бебек. Боковыми рефери станут Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервным судьей будет Марио Зебец.