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30 сентября 201916:23

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

Elena Lifantseva/YAY/ТАСС

Публикация стенограммы разговоров президентов России и США возможна только при согласии обеих сторон, считают в Кремле.

"В целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает", — пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — Поэтому если будут американцы (давать) какие-то сигналы, будем обсуждать".

По его словам, то сейчас происходит в США, является внутренним делом этой страны.

"Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", — подытожил Песков, передает РИА Новости.

Ранее в США была опубликована стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

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