Во Всемирный день музыки по Петрозаводску поедут музыкальные троллейбусы

Всемирный день музыки, 1 октября, в Петрозаводске отметят необычным флешмобом. По городу пассажиров будут возить музыкальные троллейбусы. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

В акции примут участие музыканты из симфонического оркестра Карельской филармонии. Музыка будет звучать на двух маршрутах — №6 и №8. Как рассказали в пресс-службе филармонии, "троллейбусными" музыкантами на этот день станут артисты духовой и скрипичной секций.

Пассажиры троллейбусов получат также возможность купить билет на любой концерт в филармонию с 10-процентной скидкой. Для этого надо просто предъявить троллейбусный билет в кассе концертного зала. Также для всех пассажиров будет устроен розыгрыш на бесплатное посещение новогоднего концерта с местом за столом.

В этом году флешмобом Карельская филармония отмечает 80-летие, так что этот праздничный флешмоб — только первое мероприятие в череде акций. В завершении праздника 25 октября состоится большой концерт.