На ровном месте: кульбит автомобиля в Подольске попал на видео

Камера наблюдения запечатлела "полет" автомобиля Mercedes, состоявшегося днем в минувшее воскресенье, 29 сентября, на пересечении Покровской улицы и Домодедовского шоссе в подмосковном Подольске.

На записи видно, как легковушку, ехавшую по дороге, внезапно занесло. Водитель не справился с резким изменением ситуации, и машину занесло.

Транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и перевернулось через крышу, попутно сбив знак и указатель. Машина остановилась на боку, чуть не дотянув до забора.

Пострадали ли кто-то в результате аварии – не сообщается.