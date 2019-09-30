Четверть центнера слитков: в столице раскрыли подпольную лабораторию по переплавке золота

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, подозреваемой в незаконном обороте драгоценных металлов. Изъято 26 килограммов золота стоимостью 100 миллионов рублей. Сыщикам удалось отследить всю цепочку от рудника до ломбарда. Злоумышленники похищали золотосодержащее сырье на одном из якутских предприятий, переплавляли в слитки, после чего вывозили в Москву.

В столичной подпольной лаборатории металл химическим путем доводили до стандартной 585-й пробы. Затем его относили в скупку под видом переплавленных золотых изделий, которые якобы сдали обычные граждане.

"В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.