Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил в американские СМИ в "слепоте" при освещении дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Он написал на своей странице в Twitter, что СМИ США слепо ссылаются на коррумпированного украинского прокурора, который закрыл уголовное дело против Байденов и подчеркнул, что необходимо пользоваться собственной головой при анализе ситуации.

I can’t believe how blind our media has become.They are blindly using the prosecutor who corruptly dismissed the cases against Biden’s son and his corrupt company. There was no investigation. Where’s the report? Use your common sense for those who haven’t lost it. Analyze it....