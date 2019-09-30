Мини-футбол. "Коммунисты" догнали "Газпром-Югру"

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге проходят встречи третьего тура. В центральных матчах уикенда клуб КПРФ принимал лидеров турнира из "Газпрома-Югры". "Коммунисты" добились ничьей (2:2) и победы (5:3) и сравнялись с соперником по очкам.

Успех команды КПРФ в домашних матчах с принципиальным соперником установил двоевластие в таблице: у обоих клубов по 13 очков после шести игр. Третью строчку оккупировал "Норильский Никель", который добился гостевой ничьей против "Новой Генерации" -2:2.

Далее идет "Синара", которая дома не смогла одолеть дебютантов из "Беркута" (2:2): у команды из Екатеринбурга 8 турнирных баллов. У "Беркута" – 7 очков, у чемпионов страны из "Тюмени" – 4, но сибиряки провели только 4 матча.