Станислав Черчесов: Чалов и Соболев? Давайте не опережать события

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызванный состав команды на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020. В частности, наставник высказался об отсутствии нападающих Федора Чалова из ЦСКА и Александра Соболева из "Крыльев Советов".

"Соболев и Чалов? Ситуации при наблюдении за игроками разные – можно следить один день, а можно три месяца. Универсального рецепта здесь нет, — приводит слова Черчесова Чемпионат.Com. – Мы внимательно наблюдаем за всеми".

"Тот же Соболев должен стать более стабильным. Есть арифметика и статистика, а есть нюансы о том, как вписать футболиста в игру. Давайте не будем опережать события. Понятно, что вам, журналистам, и народу любопытно, но сегодня решили так".

Напомним, что российской национальной сборной предстоит провести два матча – против команды Шотландии в Москве, и против Кипра на выезде. Встречи состоятся 10 октября в московских "Лужниках" и 13 октября на выезде в Кипре соответственно.