Водитель счастливо избежал участия в массовом ДТП на КАД в Петербурге. Видео

Автор этого видео едва не стал участником массовой аварии на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 29 сентября.

На записи видно, как автомобиль, двигавшийся в правом ряду, совершил внезапный маневр, после чего произошла "цепная реакция", результатом которой стало столкновение сразу четырех легковушек.

Описываемые события разворачивались прямо перед машиной, из которой велась съемка. Ее водитель, несколько поколебавшись, выбрал правильное направление, и избежал встречи с транспортными средствами, поврежденными в ДТП.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.