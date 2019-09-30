Петр Толстой: без Ольги Скабеевой в ПАСЕ скучно

"Отсутствие украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не означает отсутствия темы Украины, — заявил в эфире программы "60 минут" вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Для того, чтобы отсутствующая на этой сессия украинская делегация не обижалась, европейцы делают массу реверансов в сторону Киева. Во всех выступлениях подчеркивается, что только благодаря возвращению России в Совет Европы произошел обмен пленными. Звучат пассажи на тему освобождения Олега Сенцова, при этом ни слова не говорят про Кирилла Вышинского. Этой темы вообще нет, никто даже на знает, что демократическая Украина незаконно удерживала каких-то людей", — рассказал вице-спикер Госдумы.

Толстой уверен, что истории с двойными стандартами – это надолго, и России придется с этим постоянно бороться. Он рассказал, что в повестку работы ассамблеи уже внесен чрезвычайный вопрос о "запрете мирного протеста" в России в контексте выборов в Мосгордуму.

"Я лично считаю тему этих дебатов искусственной, она раздута из ничего и не заслуживает внимания. Причем, обсуждать Россию будут на территории Франции, где полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. И эти люди учат нас демократии!", — подчеркнул российский политик.

По его мнению, "наличие двойных стандартов – это главная проблема на сегодня в Совете Европы. Нас очень огорчает концентрированное лицемерие, которое свойственно Европе и большинству евродепутатов".

Петр Толстой сказал ведущей программы Ольге Скабеевой, что без нее в Страсбурге очень скучно и грустно.

"Но если говорить серьезно, то отказ делегации Украины от участия в осенней сессии вызывает сожаление, поскольку обсуждения требуют острые вопросы, в том числе соблюдения прав человека на Украине", — считает Толстой.

Он выразил уверенность, что "украинская делегация вернется в ПАСЕ. Они представят полномочия в январе, никакого бойкота с их стороны нет и быть не может. Мы, в свою очередь, готовы к любому диалогу в любом формате с любыми группами украинских депутатов".

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Ранее глава украинской делегации Елизавета Ясько сообщила, что она и ее коллеги отказались от участия в сессии ПАСЕ, отреагировав таким образом на возвращение России в страсбургскую ассамблею.

1 октября ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

Делегация РФ намерена активно участвовать в дискуссиях. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что могут быть подняты темы безопасности на европейском континенте, в том числе в связи со сломом ДРСМД, а также незаконности и абсурдности применения санкций в отношении парламентариев.