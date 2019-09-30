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30 сентября 201917:24

Огненная земля. Как после страшного пожара возрождается Забайкалье

Огненная земля. Как после страшного пожара возрождается Забайкалье

Эти письма останутся непрочитанными. Адресов, на которые они приходят, полгода как уже нет.

"Этот в Тысучей уехал, этот в Читу, кто-то на стоянке. Редко получается, считай, половины населения нет, иногда к старосте обращаемся. Она выручает: помогает письма передать и газеты", — рассказывает почтальон Баяр.

На месте этого поселка степной пожар оставил выжженное поле. Большинство из тех, кто лишился своих домов, получили сертификаты на покупку квартир и уехали жить кто в районный, а кто в краевой центр. Другие перебрались на чабанские стойбища. А песчаные бури уже присыпали пепелище, и сквозь золу уже начала пробиваться трава.

За одни день 19 апреля на юге Забайкальского края от пожара, который пришел из монгольских степей, пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 123 жилых дома и десятки животноводческих стоянок.

Пожар, фронт которого из-за шквалистого ветра передвигался со скоростью 60 километров в час, полыхал на площади 20 тысяч гектаров. У многих, кто попал под удар огненной стихии, пострадал домашний скот.

Из резервного фонда России на восстановление пострадавшей инфраструктуры сельского хозяйства края было выделено 820 миллионов рублей.

Инга живет в гостях у родственников последние дни. Скоро всей семьей собирается переехать на животноводческую стоянку, которую уже достраивают.

"Поначалу вообще было тяжело. Но когда начали стоянку отстраивать, когда технику дали, когда трактор подарили", — поясняет Инга Насрединова.

Свою квартиру, приобретенную по сертификату в Чите, Инга решила отдать детям. Сама останется здесь, чтобы восстановить поголовье коров.

"Все годами это строилось, а тут в одночасье ничего не осталось. У нас было 9 объектов и по смете 6 миллионов, мы решили, что надо сделать. У нас брат, у него хозяйство сгорело. Он сюда перейдет. Остальное своими руками доделаем. Строителями довольны. Они все делают. Работают уже 2 месяца на износ", — добавляет Инга.

До заморозков осталось меньше месяца, поэтому строители и спешат сдать скотные дворы в срок. Материал пришлось привозить за сотни километров из соседнего региона: как только спрос на него в Забайкалье серьезно вырос, цены сразу подскочили.

"У нас в крае материал плохой. А они боятся, что когда будут сдавать, то будут сложности. Но сами видите: материал хороший. Вот этот трактор нам подарил "Росагролизинг", — говорит Инга.

Первой приняла удар огненной стихии ферма Тымура Болотова. Она находится в двух километрах от границы с Монголией. Это расстояние огонь преодолел за считаные минуты. Ущерб от пожара -  20 миллионов рублей. Спасти от пламени тогда удалось лишь один дом. Сейчас Тымур восстанавливает свою технику и помогает строителям возводить новые скотные дворы.

"Вот пристрой к дому сделали, кухня будет, вот это овчарня 600 квадратов, потом коровник. 1500 квадратов построили. Довольны очень", — рассказывает Тымур.

Что пока не получилось, так это подвести к стоянке электричество. Пользуются дизель-генераторами, и сотовой связи как не было, так и нет.

"Вот мне окалина в глаз попала, я в слепую 20 км поехал, чтобы сыну позвонить. А если что случится, так помирай тут", — жалуется Тымур.

Чтобы восстановить животноводческие стоянки, за это лето пришлось переписать несколько федеральных нормативных документов, рассказывает глава Забайкальского края Александр Осипов во время своей рабочей поездки по пострадавшим от пожаров районам.

"Ограничения были существенны по восстановлению животноводческих стоянок, где просто требовалась выплата компенсации в размере определенного ущерба. А размер ущерба по старым объектам будет десятки тысяч и, в лучшем случае, сотни тысяч. При этом не восстановить и не получилось бы. При этом нам пошли навстречу, и указ президента требует восстановить чабанские стоянки, то есть обеспечить восстановление", — заявил Осипов.

Баир Царынов получил компенсацию только в размере 100 тысяч рублей. Фермер держал коров не на стоянке, а на окраине поселка Тысырхой. И только поэтому не попал в программу по восстановления инфраструктуры сельскохозяйственного комплекса края, объяснили Баиру в администрации района.

Царынова выручила его компенсация за потерянный скот. Она составила миллион рублей. Теперь на эти деньги своими силами восстанавливает хозяйство.

Свое право на помощь от государства Баир собирается отставать в арбитражном суде, который находится в Чите, а это почти 400 километров от его Тысырхоя.

Губернатор Александр Осипов пытается найти альтернативные способы помощи пострадавшим. Так, он привлек спонсоров, которые подарили фермерам новые трактора и несколько разборных деревянных домов. Один из них достанется Баиру.

"Мы бы и две трети не сделали, если бы ни президент, ни Медведев, ни министры не пересматривали оперативно все эти бюрократические ограничения, которые мешали по факту жизнь людей. У нас сложности возникли по восстановлению жилья. Было ограничение, что только близкие родственники имеют право на возмещение, но чуть более дальние родственники оказались без жилья. Нам пошли на встречу, и Минстроем были такие документы подготовлены, которые позволяют всем обеспечить жилье", — говорит губернатор.

"Всего построено 5 домов, 4 из них в Тысырхое: 2 дома по 33 квадратных метра, и 2 дома по 54 квадратных метра. Пробурена скважина и зимний бак, проведен и летний водопровод, нарезаны и несколько участков. Если граждане хотят построиться, то им участки предоставят", — заявил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Вести кочевую жизнь жителям степи не привыкать. В этой старой юрте Баерма и еще 5 ее родственников провели все лето. На зиму она должна была переехать в новый дом, но он, хотя и оказался прочным, теплым, но небольшим — всего 33 квадратных метра.

Оказалось, что федеральное законодательство не учитывает местные особенности, то что люди здесь живут родовыми общинами. Сгоревший родительский дом был записан на брата, хотя в нем жило еще и две сестры с детьми.  Прописано было 6 человек, а новый дом построили на одного. Доказать свое близкое родство, чтобы увеличить жилые метры, можно будет только через суд. Пример соседей, которые тоже прошли через судебную процедуру, показывает, что это вполне реально.

Хотя сначала эта многодетная семья вообще могла остаться без нового дома. Ведь в собственности у них есть маленькая квартира в соседнем поселке. В отличие от Тысырхой, там есть школа. Эта квартира и нужна была для того, чтобы дети могли в нее ходить.

На столе традиционные национальные блюда: бузы и бухлер. В новом доме начинается новая жизнь. И первым делом после праздничного стола отравятся на опашку – делать противопожарные полосы. Чтобы следующий весной огонь из степи снова не перебрался к их домам.

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