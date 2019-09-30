Странное поведение женщины-водителя привело к массовому ДТП в Калининграде. Видео

В Сети появились кадры с камеры уличного наблюдения, запечатлевшего момент массового ДТП, произошедшего в минувшую субботу, 28 сентября, на улице Площади Победы в Калининграде.

На записи видно, как припаркованный внедорожник Mitsubishi стартовал с места, задел попутный Volkswagen и внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями. После этого виновник аварии протаранил еще одну легковушки и снес ограждение.

Часть металлического забора отлетела в сторону и задела 17-летнюю девушку пешехода, оказавшуюся единственной пострадавшей в результате инцидента. Она отделалась ушибом и отказалась от госпитализации.

За рулем Mitsubishi находилась женщина, рассказавшая полицейским, что у ее авто "отказала тормозная система".

"Инспекторы ГИБДД не исключают и такой версии, что автоледи перепутала педали тормоза и газа, в результате чего и потеряла управление транспортным средством", — подчеркнули в пресс-службе Госавтоинспекция Калининградской области.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства аварии.