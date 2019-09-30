Пике подозревается в срыве трансфера Де Лигта в "Барселону"

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике является возможным виновником срыва перехода голландского футболиста Маттейса Де Лигта в клуб из Каталонии. Пике поговорил с 20-летним голландцем, после чего тот передумал переходить в "Барсу".

Футболисты пересеклись в одном из отелей на Багамских островах во время летнего отпуска. Как сообщает Corriere dello Sport, разговор между футболистами состоялся далеко не дружелюбным. В результате Де Лигт принял решение склониться к варианту с переходом в туринский "Ювентус".

Напомним, что в итоге бывший защитник амстердамского "Аякса" перешел вместо "Барселоны" как раз в "Юве". Стоимость его трансфера составила 85,5 миллиона евро.