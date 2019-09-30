Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена

Министерство финансов США ввело персональные санкции против Евгения Пригожина. Под ограничения попали три самолета и яхта St.Vitamin, которые, по мнению американцев, через подставные фирмы принадлежат российскому бизнесмену, сообщает агентство "Интерфакс".

Соединенные Штаты хотят сделать все, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли спрятаться и жить комфортно до тех пор, пока ведут дестабилизирующую деятельность в США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, Штаты уверены, что Евгений Пригожин и связанное с ним "Агентство интернет-исследований" могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США.