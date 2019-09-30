Шварценеггер "одолжил" активистке Тунберг электрокар Tesla

Американский актер Арнольд Шварценеггер предоставил 16-летней активистке Грете Тунберг электрокар Tesla. Ранее культурист официально заявил, что девочка может обратиться к нему с любой просьбой, если ей что-то понадобится.

Транспортное средство нужно Тунберг для того, чтобы она направилась в Канаду на марш против изменения климата, который состоится в следующую пятницу, 11 октября. Некоторые полагали, что Шварценеггер может одолжить свой любимый EV, полностью электрический Hummer, но его выбор остановился на Tesla Model 3, сообщает Teslarati.

Дружба Тунберг и известного актера неслучайна, поскольку они вдвоем являются защитниками экологии. Встреча Шварценеггера с юной активисткой состоялась ранее в Вене. Во время беседы с подростком культурист заявил, что поражен смелостью Греты Тунберг.

Юная активистка ранее выступила с трибуны Экологического саммита ООН с речью о грядущем конце света. По ее словам, человечество стоит на пороге массового вымирания.