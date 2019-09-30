Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 сентября 201918:45

Дело Салы. ФИФА обязала "Кардифф" заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста

Cardiff City FC

Международный футбольный союз вынес решение по ситуации вокруг трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который в январе нынешнего года погиб в авиакатастрофе. ФИФА обязала покупателя в лице "Кардифф Сити" заплатить французскому "Нанту" за игрока.

Изначально представители "Нанта" настаивали на том, что "Кардифф" должен выплатить им всю сумму – 17 миллионов евро. Клуб АПЛ открещивался от трансфера – игрок фактически не сыграл за команду ни одного матча.

В итоге согласно решению комитета по статусу игроков ФИФА валлийцы обязаны выплатить "канарейкам" сумму в шесть миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru. Именно эта сумма была указана в подписанном сторонами договоре в качестве первого взноса – трансфер должен был оплачиваться несколькими траншами.

Напомним, что 19 января стороны подписали контракт о переходе Салы из "Нанта" в "Кардифф", однако спустя несколько дней при перелете игрока в столицу Уэльса, самолет потерпел крушение над проливом Ла-Манш. Пилот и сам футболист погибли.

Сейчас

17:55

США ввели санкции против российского бизнесмена

17:48

Мосгорсуд считает, что ряд СМИ затравил судью Криворучко

16:06

Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

15:54

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

15:38

Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

15:36

Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

15:09

Кортеж с телом Ширака направился к кладбищу Монпарнас

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена

Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена

1 час назад
Шифф все выдумал: Трамп высказался об аресте конгрессмена-разведчика за госизмену

Шифф все выдумал: Трамп высказался об аресте конгрессмена-разведчика за госизмену

19 минут назад
Мосгорсуд: ряд публикаций по делу Устинова сводился к травле судьи Криворучко

Мосгорсуд: ряд публикаций по делу Устинова сводился к травле судьи Криворучко

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 1 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

2 часа назад
Русский "Арго": Роскосмос построит новый многоразовый космотранспортник

Русский "Арго": Роскосмос построит новый многоразовый космотранспортник

1 час назад
Бочкарева раздумала быть яркой брюнеткой с кокаином в трусах, но дело возбуждено

Бочкарева раздумала быть яркой брюнеткой с кокаином в трусах, но дело возбуждено

57 минут назад
"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

1 час назад
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

3 часа назад
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

3 часа назад
Борис Джонсон отрицает, что трогал журналистку за ногу 20 лет назад

Борис Джонсон отрицает, что трогал журналистку за ногу 20 лет назад

4 часа назад
Петр Толстой: без Ольги Скабеевой в ПАСЕ скучно

Петр Толстой: без Ольги Скабеевой в ПАСЕ скучно

1 час назад
Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

1 час назад
После препарата для роста мышц миллионер-ресторатор стал агрессивным и выгнал жену

После препарата для роста мышц миллионер-ресторатор стал агрессивным и выгнал жену

1 час назад
Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

6 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

9 часов назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

11 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

20 часов назад
Кучеров и Овечкин вошли в Топ-10 лучших хоккеистов НХЛ

Кучеров и Овечкин вошли в Топ-10 лучших хоккеистов НХЛ

10 минут назад
Шварценеггер "одолжил" активистке Тунберг электрокар Tesla

Шварценеггер "одолжил" активистке Тунберг электрокар Tesla

16 минут назад
97-летнему ветерану предложили подождать квартиру еще 5 лет

97-летнему ветерану предложили подождать квартиру еще 5 лет

33 минуты назад
Мужчина отравил отца жидкостью от насекомых, чтобы заполучить квартиру

Мужчина отравил отца жидкостью от насекомых, чтобы заполучить квартиру

1 час назад
Во время физических упражнений на Алтае умер школьник

Во время физических упражнений на Алтае умер школьник

1 час назад
Шокирующее коммунальное явление: наэлектризованные батареи вызвали пожар в доме

Шокирующее коммунальное явление: наэлектризованные батареи вызвали пожар в доме

2 часа назад
Москвич умер во время ужина, проглотив большой кусок сала

Москвич умер во время ужина, проглотив большой кусок сала

2 часа назад
"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

2 часа назад
Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

2 часа назад
Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

2 часа назад
Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

2 часа назад
По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

2 часа назад
На ровном месте: кульбит автомобиля в Подольске попал на видео

На ровном месте: кульбит автомобиля в Подольске попал на видео

3 часа назад
Ракета "Тополь-М" доказала свою надежность

Ракета "Тополь-М" доказала свою надежность

3 часа назад
Столичные полицейские ищут коллегу, разместившую откровенные фото

Столичные полицейские ищут коллегу, разместившую откровенные фото

3 часа назад
Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

3 часа назад
Луценко сбежал в Великобританию, чтобы выучить английский

Луценко сбежал в Великобританию, чтобы выучить английский

4 часа назад
"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

4 часа назад
Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

5 часов назад
В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

5 часов назад
В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

5 часов назад
В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

5 часов назад
Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

5 часов назад
В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

5 часов назад
Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

5 часов назад
Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

5 часов назад
Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

6 часов назад
В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

6 часов назад
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

6 часов назад
"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

6 часов назад
Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

6 часов назад
Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

7 часов назад
Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

8 часов назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

8 часов назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

10 часов назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку