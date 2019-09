Шифф все выдумал: Трамп высказался об аресте конгрессмена-разведчика за госизмену

Дональд Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке за госизмену. У себя в Twitter президент США пояснил, что Адам Шифф намеренно исказил и неверно пересказал в Конгрессе телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По версии Шиффа, американский лидер якобы пытался подкупить Киев и призывал начать расследование деятельности на Украине сына своего основного конкурента на президентских выборах — Джозефа Байдена.

The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do!