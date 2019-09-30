На зеленой ветке столичного метро под поезд упал человек

В понедельник вечером, 30 сентября, под прибывающий поезд столичной подземки упал пассажир. В связи с этим было прервано движение на центральном участке Замоскворецкой линии.

На официальной странице в Twitter Московского метро сообщили, что движения поездов не было от "Белорусской" до станции "Новокузнецкая". Также с увеличенными интервалами следовали поезда в обратном направлении.

В настоящее время движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.

Обстоятельства произошедшего, а также состояние здоровья пассажира, упавшего под поезд, пока неизвестны.