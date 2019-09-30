Кучеров и Овечкин вошли в Топ-10 лучших хоккеистов НХЛ

Российские хоккеисты Никиты Кучеров из "Тампы-Бэй Лайтнинг" и Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз" вошли в десятку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по версии телеканала NHL Network.

Кучеров в результате публикации рейтинга расположился на второй строчке, в то время как Овечкин занял итоговое шестое место, сообщает официальный Twitter-аккаунт телеканала. Лидером же рейтинга стал канадский нападающий Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз".

Российский легионер "Тампы" Андрей Василевский обосновался на 15 месте, форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" – на 21-м, Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" – на 28-м, голкипер "Флориды Пэнтерз" Сергей Бобровский стал 30-м, а нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко – 40-м.