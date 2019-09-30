Новым худруком "Ленкома" может стать директор театра

Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер. С такой просьбой к Министерству культуры РФ обратились труппа и технический состав театра, сообщает агентство РИА Новости. Коллег поддержал и "Цех деятелей культуры Москвы".

Марк Варшавер работает в "Ленкоме" с 1979 года. Сначала он занимал пост главного администратора, а уже с 1987 года он возглавил театр.

Главным режиссером и художественным руководителем "Ленкома" до 2019 года оставался Марк Захаров. Однако 28 сентября он ушел из жизни. Прощание с выдающимся российским артистом состоится 1 октября, а похоронят его на Новодевичьем кладбище в Москве.